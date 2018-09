Marseille (SID) - Olympique Marseille hat sich in der französischen Ligue 1 für das bevorstehende Duell gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Champions-League (Dienstag, 20.45 Uhr/Sky) warmgeschossen. Der siebenmalige Meister siegte 2:0 (0:0) beim FC Lorient, Mathieu Valbuena (58.) und Andre Ayew (90.) trafen. Marseille schloss zunächst nach Punkten zum AS Monaco (jeweils 17 Zähler) auf. Tabellenführer ist Titelverteidiger Paris St. Germain (18).