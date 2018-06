Almería (dpa) - Der FC Barcelona hat den Startrekord von sieben Siegen in den ersten sieben Spielen perfekt gemacht.

Allerdings müssen die Katalanen vor dem Champions-League-Spiel an diesem Dienstag bei Celtic Glasgow um den Einsatz ihrer Superstars Lionel Messi bangen. Der Weltfußballer verletzte sich beim 2:0 (1:0)-Auswärtssieg gegen Aufsteiger UD Almería.

Nur acht Minuten nach seinem Führungstor (20.) musste Messi den Platz vor 14 758 Zuschauern im Stadion Juegos Mediterráneos verlassen. Er habe sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, teilte sein Club noch während der Partie mit. Messi, der mit gesenktem Kopf vom Feld schlich und durch Xavi ersetzt wurde, soll sich an diesem Sonntag weiteren Untersuchungen unterziehen. Das zweite Tor für den Titelverteidiger und Tabellenführer in der spanischen Meisterschaft mit der makellosen Ausbeute von 21 Punkten erzielte Adriano nach der Pause (56.).

Ob Messi in Glasgow mitwirken kann, ist offen. Dass er durch seinen Treffer in Almería in der ewigen Bestenliste der Liga laut Club-Angaben auf Platz fünf mit nunmehr 223 Meisterschaftstoren kletterte, geriet zunächst in den Hintergrund. Der Argentinier hatte am zweiten Spieltag bereits wegen einer Prellung im linken Oberschenkel pausieren müssen. Zudem hatte Messi in der vergangenen Spielzeit einige Partien verletzungsbedingt aussetzen müssen.