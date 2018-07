Nairobi (AFP) Vor dem Anschlag auf ein Einkaufszentrum in der kenianischen Hauptstadt Nairobi hat es offenbar deutliche Warnungen an kenianische Regierungsstellen gegeben. Sowohl die wichtigsten Ministerien als auch die Armeeführung seien vom Geheimdienst gewarnt worden, dass Anschläge von muslimischen Extremisten geplant sein könnten, hieß es am Samstag in der Zeitung "The Nation". Warnhinweise gab es demnach insbesondere von Israel. Sie bezogen sich auch auf das Einkaufszentrum, das zum Teil in israelischem Besitz ist.

