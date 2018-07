New York (dpa) - Zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Gewalt in Syrien hat der UN-Sicherheitsrat zum ersten Mal eine Resolution zu dem Konflikt verabschiedet. Das mächtigste UN-Gremium forderte das Regime in Damaskus in New York einstimmig auf, alle Chemiewaffen herauszugeben und vernichten zu lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.