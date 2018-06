Berlin (dpa) - Beim Skater-Wettbewerb des 40. Berlin-Marathons ist am Samstag ein 71 Jahre alter Teilnehmer gestorben. Das bestätigte Pressesprecher Thomas Steffens der dpa. Zuletzt hatte es beim 33. Berliner Halbmarathon im April dieses Jahres einen Toten gegeben. Ein 25-Jähriger war an der Strecke kollabiert und später gestorben. Schon 2007 und 2010 war es bei Laufveranstaltungen in der Hauptstadt zu Todesfällen gekommen. Sieger bei den Männern wurde der belgische Skater Bart Swings. In der Frauen-Konkurrenz setzte sich Manon Kamminga aus den Niederlanden durch.

