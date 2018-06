Berlin (dpa) - Hollywoodstar Michael Douglas (69) kann seiner schweren Krebserkrankung etwas Positives abgewinnen. "Das Beste an der Überwindung meiner Krankheit ist, dass ich dadurch in meinem Spiel viel freier und mutiger geworden bin", sagte der Oscar-Preisträger ("Wall Street") den "Potsdamer Neuesten Nachrichten").

Es bestehe auch nur noch ein Restrisiko von fünf Prozent, dass der Kehlkopfkrebs wiederkomme. "Wer so etwas überstanden hat, der weiß, dass alles andere vergleichsweise bedeutungslos ist. Anders als früher habe ich nun keine Angst mehr".

Das beweise auch sein aktueller Film "Liberace - Zu viel des Guten ist wundervoll", in dem er an der Seite von Matt Damon (42) den homosexuellen Entertainer Liberace spielt. Dafür gewann Douglas vor wenigen Tagen einen Emmy. Das Werk kommt nächsten Donnerstag in die Kinos.

Douglas bekannte außerdem, dass er zu Beginn seiner Karriere "entsetzliches" Lampenfieber hatte. "Bei den Theateraufführungen an der Uni stand hinter der Bühne ein Eimer, in den ich mich vor meinen Auftritten regelmäßig übergab."

