Alcañiz (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter fährt in der kommenden Saison für Tech 3. Dies gab das französische Moto2-Team am Rande des Grand Prix von Arágon bekannt. Derzeit steht der 20-Jährige aus Vilgertshofen beim SAG-Rennstall unter Vertrag. Schrötter war im vergangenen Jahr aus der Moto3 in die mittlere der drei WM-Klassen aufgestiegen.

Beim Tech-3-Rennstall des Franzosen Herve Poncharal wird Schrötter an der Seite des Briten Danny Kent an den Start gehen. Der junge Deutsche war 2008 in die WM gewechselt. 2011 wurde er in seinem bislang erfolgreichsten Jahr WM-15. bei den 125ern. Schrötter stand noch nie auf dem Podium.