Union Berlin bleibt in der Aufstiegszone

Paderborn (dpa) - Union Berlin hat seine gute Position in der Aufstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga gefestigt. Nach dem 3:0 (1:0)-Erfolg beim SC Paderborn am Samstag behaupten sich die Hauptstädter auf dem dritten Tabellenplatz. Vor 7512 Zuschauern trafen Sören Brandy (41. Minute/79.) mit einem Doppelpack und Torsten Mattuschka (85.) für die Berliner, die in dieser Saison vorerst ohne Auswärtsniederlage bleiben. Fortuna Düsseldorf kam unterdessen nicht über ein 0:0 gegen den FSV Frankfurt hinaus und ist seit nunmehr vier Spielen nacheinander ohne Sieg.

Zwanziger: Ethikkommission soll Todesfälle in Katar untersuchen

Berlin (dpa) - Als erster hochrangiger FIFA-Funktionär hat Theo Zwanziger öffentlich auf die vielen Todesfälle auf WM-Baustellen in Katar reagiert und eine Untersuchung durch die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes angemahnt. "Im Gesamtkomplex Katar ist dies ein weiterer Gesichtspunkt, der der FIFA-Ethikkommission mit Herrn Garcia und Herrn Eckert eine sorgfältige Untersuchung der WM-Vergabe an Katar nahelegen müsste", sagte Zwanziger der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Samstag). FIFA-Exekutivmitglied Zwanziger gilt als klarer Gegner der umstrittenen WM im Golfemirat.

BVB-Nationalspieler Schmelzer fällt drei Wochen aus

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss drei Wochen auf Marcel Schmelzer verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Samstag wenige Stunden vor dem Duell mit dem SC Freiburg mitteilte, hat sich der Nationalverteidiger im Abschlusstraining am Freitag einen Faserriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. Schmelzer fehlt damit auch in den beiden WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft am 11. Oktober in Köln gegen Irland und vier Tage später in Stockholm gegen Schweden. Neben dem BVB-Profi muss Bundestrainer Joachim Löw auch auf Miroslav Klose, Mario Gomez und Lukas Podolski verzichten.

Motorrad-Pilot Folger startet von Platz sechs

Alcañiz (dpa) - Trotz starker Schmerzen hat Motorrad-Pilot Jonas Folger beim Qualifying zum Großen Preis von Aragon eine beeindruckende Leistung abgeliefert. Nur zwölf Tage nach seiner Knöcheloperation fuhr der 20 Jahre alte Bayer am Samstag in der Moto3-Klasse auf den sechsten Startplatz. Der 17 Jahre alte Philipp Öttl verpasste als Vierter nur knapp die erste Startreihe.

Tennisspielerin Kerber verpasst dritten Titel auf WTA-Tour

Tokio (dpa) - Angelique Kerber hat ihren dritten Titel auf der WTA-Tour verpasst. Die Weltranglisten-Neunte aus Kiel musste sich am Samstag im Endspiel des Hartplatz-Turniers in Tokio der früheren Wimbledonsiegerin Petra Kvitova 2:6, 6:0, 3:6 geschlagen geben. Nach 1:39 Stunden nutzte die Tschechin ihren vierten Matchball. Trotz der Niederlage verbesserte sich die beste deutsche Tennisspielerin in der Jahreswertung auf Platz neun und hat nur noch fünf Punkte Rückstand auf Rang acht. Die besten acht Spielerinnen der Saison qualifizieren sich für die WTA-WM in Istanbul Ende Oktober. 2012 hatte Kerber die Turniere in Paris und Kopenhagen gewonnen.