Berlin (dpa) - Die Grünen wollen sich nach ihrer Wahlniederlage personell und inhaltlich völlig neu aufstellen. Auf einem überfüllten kleinen Parteitag rief Parteichef Cem Özdemir in Berlin zu einem Neuaufbruch auf. Die Bundestagswahl am 22. September sei ein Paukenschlag gewesen, sagte er. Ein "Weiter so" könne und dürfe es nicht geben. Dafür übernehme auch er seinen Teil an Verantwortung. Allerdings will Özdemir erneut für sein Amt kandidieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.