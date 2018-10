Khartum (AFP) Bei den regierungskritischen Demonstrationen im Sudan sind am Freitag nach Polizeiangaben vier Menschen von Unbekannten erschossen worden. Bewaffnete hätten in der Hauptstadt Khartum sowie in deren Nachbarstadt Omdurman in die Menge gefeuert und dabei vier Menschen getötet, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur SUNA unter Berufung auf die Polizei am Samstag, während sich das Land auf den sechsten Protesttag in Folge vorbereitete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.