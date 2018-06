Berlin (dpa) - Freunde und Weggefährten haben den gestorbenen Schauspieler Otto Sander am Samstag in Berlin verabschiedet.

Zu der Trauerfeier im Berliner Ensemble waren unter anderem der langjährige Intendant der Berliner Schaubühne, Jürgen Schitthelm, Regisseur Wim Wenders, Ex-Innenminister Otto Schily (SPD) und der Präsident der Akademie der Künste, Klaus Staeck, gekommen.

Nach dem Gedenken sollte Sander mit einem Trauermarsch zum Dorotheenstädtischen Friedhof geleitet werden.

Sander war am 12. September im Alter von 72 Jahren in Berlin gestorben. Der 1941 in Hannover geborene Schauspieler hatte sich mit seiner sonoren Stimme auch einen Ruf als Synchronsprecher im Film und Vorleser in Hörbüchern erworben. Sander zählte von 1970 bis 1979 zum Ensemble der Berliner Schaubühne.

Er wirkte in 130 Kino- und Fernsehfilmen mit, darunter in Volker Schlöndorffs "Blechtrommel", in Wolfgang Petersens "Das Boot" sowie in den Filmen von Wim Wenders "Der Himmel über Berlin" und "In weiter Ferne, so nah".