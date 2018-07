New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat die Resolution zur Vernichtung der syrischen Chemiewaffen einstimmig verabschiedet. Das Gremium nahm am Freitagabend (Ortszeit) den Entwurf an, auf den sich die USA und Russland verständigt hatten. Zuvor hatte die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag grünes Licht für den Text gegeben.

