New York (AFP) Der US-Schriftsteller Philipp Roth ist in New York vom französischen Außenminister zum Kommandeur der Ehrenlegion ernannt worden. Der 80-jährige Erfolgsautor nannte die hohe Ehrung eine "wunderbare Überraschung", bevor er auf Französisch hinzufügte, dass er "absolut entzückt" sei. Der Romancier, der nach 53 Jahren und zahlreichen Büchern eigenen Angaben zufolge vergangenes Jahr mit dem Schreiben aufhörte, erklärte, er habe als Jugendlicher Französisch gelernt, es seitdem aber wieder vergessen.

