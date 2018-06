Leipzig (AFP) Nach einer viertägigen Totalsperrung des Leipziger Hauptbahnhofs läuft der Zugverkehr seit Sonntagmorgen wieder normal. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wurden in den vergangenen Tagen die Gleisbauarbeiten im neuen Leipziger City-Tunnel abgeschlossen. Der Tunnel ist damit nun an das Leipziger Gleisnetz angeschlossen. Zugleich wurden zahlreiche neue, oberirdische Gleise in Betrieb genommen.

