Harthausen/Ludwigshafen (dpa) - Nach der Gasexplosion auf einem Firmengelände im rheinland-pfälzischen Harthausen ist die Gefahr noch nicht endgültig gebannt.

Spezialisten bemühen sich, einen letzten Flüssiggastank zu sichern, erklärte ein Feuerwehrsprecher: "Ein gewisses Restrisiko bleibt." Aus Sicherheitsgründen bleibt der Ort vorerst weiter geräumt.

"Noch ist nicht absehbar, wann die Menschen zurückkehren können", sagte eine Polizeisprecherin. In dem Ort bei Speyer war am Samstag ein Lastwagen in Brand geraten und ein Gastank explodierte, 16 Feuerwehrleute wurden verletzt. Weil weitere Explosionen drohten, mussten die etwa 3000 Bewohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen.