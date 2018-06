Berlin (dpa) - Der Baumarkt-Konzern Hornbach hat nach einem Bericht des Berliner "Tagesspiegels" Interesse an einzelnen Praktiker- und Max-Bahr-Märkten. Bei den Insolvenzverwaltern sei Interesse an bis zu zehn Praktiker- und Max-Bahr-Standorten angemeldet worden, die gemietet oder gekauft werden sollten, um weiße Flecken auf der Hornbach-Landkarte zu schließen, sagte Hornbach-Chef Albrecht Hornbach der Zeitung. Etwa in Köln und Düsseldorf, aber auch in Rostock, Hamburg und München gebe es noch Potenzial.

