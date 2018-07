Mumbai (AFP) Nach dem Einsturz eines fünfstöckigen Wohnhauses in der südindischen Metropole Mumbai ist die Opferzahl auf mindestens 45 gestiegen. Wie ein Vertreter der Katastrophenschutzbehörde am Samstagabend mitteilte, wurden noch weitere Menschen unter den Trümmern vermutet. In der Hoffnung, auf Überlebende zu stoßen, setzten die Rettungskräfte ihre Suche auch in der Nacht fort.

