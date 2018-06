Athen (dpa) - Im griechischen Olympia wird kurz vor Mittag am Sonntag das Feuer für die Winterspiele 2014 in Sotschi entfacht. Die Flamme wird in einer traditionellen Zeremonie durch einen Parabolspiegel und Sonnenstrahlen entzündet.

Wichtig ist dabei, dass die Sonne scheint. "Alles ist bereit und wir haben gutes Wetter mit Sonnenschein", sagte ein Sprecher des griechischen Olympischen Komitees am Sonntagmorgen der Nachrichtenagentur dpa. Für den Fall, dass beim Zeitpunkt der Entfachung (gegen 11.30 MESZ) Wolken am Himmel aufziehen sollten, war bereits am Vortag ein Ersatzfeuer bei der Generalprobe entzündet worden. Dies wird zur Sicherheit in einer Lampe aufbewahrt.

An den Feierlichkeiten nimmt auch Thomas Bach als neuer Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) teil. Die Übergabe am 5. Oktober an die russischen Organisatoren wird im alten Panathinaikon Stadion von Athen - Austragungsort der ersten Olympischen Sommerspiele der Neuzeit 1896 - stattfinden. Die Olympischen Winterspiele in Sotschi finden vom 7. bis zum 23. Februar 2014 statt.