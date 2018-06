Lissabon (AFP) - (AFP) In Portugal sind am Sonntag Kommunalwahlen abgehalten worden. Etwa 9,5 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, in 308 Gemeinden ihre Stimme abzugeben. Die ersten Hochrechnungen wurden für 21.00 Uhr erwartet. Der Wahlgang ist ein Stimmungstest für die Sparpolitik der regierenden Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Pedro Passos Coelho. Beobachter rechnen damit, dass seine Sozialdemokraten (PSD) und ihr Bündnispartner CDS Einbußen hinnehmen müssen.

