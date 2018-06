Houston (SID) - Baseball-Legende Mariano Rivera hat seine ruhmreiche Karriere in der MLB vorzeitig beendet. Wie der 43 alte "Closer" der New York Yankees am Samstag vor dem vorletzten Vorrundenspiel bei den Houston Astros erklärte, war der tränenreiche Abschied im Heimspiel am Donnerstag gegen Tampa Bay (0:4) sein letzter Auftritt im Trikot des MLB-Rekordchampions.

Das Ticket für die Play-offs hatten die Yankees zum zweiten Mal in 19 Jahren bereits am Vortag verpasst. Der 13-malige All-Star Rivera tritt nach 19 Jahren und fünf World-Series-Triumphen mit den meisten Saves (652) in der Geschichte der MLB ab.