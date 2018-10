New York (AFP) - (AFP) Die Homoehe gewinnt in den USA zunehmend an Boden: Eine US-Richterin erklärte gleichgeschlechtliche Ehen in ihrem Bundesstaat New Jersey am Samstag für rechtens. Die Entscheidung begründete Mary Jacobson damit, dass ein Verbot solcher Ehen einem Beschluss des Obersten Gerichtshofs zuwiderlaufe. Der Supreme Court hatte im Juni ein Bundesgesetz aufgehoben, das die Ehe als einen Bund zwischen Mann und Frau definierte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.