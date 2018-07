Berlin (dpa) – Der Zustand der Verkehrswege in Deutschland ist

laut "Welt am Sonntag" alarmierend – und das gilt auch für kommunale Brücken. Jedes zweite der insgesamt 66 714 Bauwerke, für deren Erhalt die Kommunen zuständig sind, ist marode, wie die Zeitung nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Urbanistik berichtet. Knapp die Hälfte der kommunalen Brücken weise "problematische oder schlechte Zustände" auf. Bundesweit, so errechnete das Institut anhand der Brückenfläche und des Zustands, müssten bis 2030 fast 11 Milliarden Euro in sogenannte Ersatzneubauten investiert werden.

