Köln (SID) - Der Videobeweis wird in diesem Jahr noch nicht in der Basketball Bundesliga (BBL) eingeführt. Es wurde beschlossen, sich vor der Saison 2014/2015 wieder mit dem Thema zu beschäftigen. "So lange wir nicht die Komplett-Abdeckung mit Bewegtbildern aus allen 18 Arenen nach vorgegebenen neutralen Standards gewährleisten können, erscheint es uns nicht ratsam, diesen Punkt in unseren Regularien zu verankern", sagte BBL-Geschäftsführer Jan Pommer.