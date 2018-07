Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck ist am Montagnachmittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem vertraulichen Gespräch zusammengekommen. Thema sind die anstehenden Sondierungsgespräche potenzieller Koalitionspartner nach der Bundestagswahl.

Gauck nannte es in Berlin ein "ganz normales Verfahren. Der Bundespräsident muss sich informieren, was die Parteien vorhaben." Das Treffen bildet den Auftakt einer Reihe von Gesprächen, die der Präsident mit den Vorsitzenden der nach der Wahl vom 22. September im Bundestag vertretenen Parteien noch in dieser Woche führen will. An diesem Dienstag ist ein Treffen mit SPD-Chef Sigmar Gabriel geplant.

Wahlrecht.de zur Kanzlerwahl