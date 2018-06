Berlin (AFP) Zur Kontrolle der syrischen Chemiewaffen haben sich die ersten Inspekteure der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) auf den Weg in das Land gemacht. Die Chemiewaffen-Experten befänden sich auf dem Weg nach Beirut im Libanon, um von dort aus auf dem Landweg nach Syrien zu gelangen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.