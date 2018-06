Düsseldorf (AFP) Nach einem Feuer auf der Baustelle eines neuen Einkaufszentrums an der noblen Düsseldorfer Königsallee ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung und eines womöglich politischen Hintergrunds der Tat. Nach dem Fund eines "Flyers mit politischem Inhalt" in der Nähe des Brandorts sei der Staatsschutz in die Ermittlungen eingebunden, teilte die Polizei am Montag mit. Es gebe aber bislang "keine konkreten Hinweise" auf einen Zusammenhang zwischen dem Brand in der Nacht zum Freitag und dem Flugblatt.

