Brüssel (AFP) Im Streit um die CO2-Grenzwerte für Autos hat die Bundesregierung offenbar um einen Aufschub bis 2024 gebeten. Die geplante Obergrenze von 95 Gramm Kohlenstoffdioxid (CO2) je Kilometer solle einem deutschen Vorschlag zufolge nicht wie geplant ab 2020 gelten, sondern erst vier Jahre später, hieß es am Montag in Brüssel. Die Bundesregierung übermittelte eine entsprechende Anfrage demnach am Freitag bei einem Treffen der Industrieminister. Eine entscheidende Sitzung in der Frage könnte am Mittwoch stattfinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.