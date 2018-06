Berlin (AFP) Chemiewaffentaugliches Material ist aus Deutschland noch im vergangenen Jahr nach Syrien geliefert worden. Noch bis Ende April 2011 wurden Genehmigungen für deutsche Firmen zum Export von zivil oder militärisch nutzbaren Chemikalien nach Syrien erteilt, wie aus einer Liste des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP am Montag in Berlin vorlag. Das Ministerium hob hervor, in allen Fällen sei die geplante zivile Verwendung der Stoffe "plausibel" dargestellt worden.

