Berlin (AFP) Polizei und Zollfahndung haben in Sachsen-Anhalt bei Fahrzeugkontrollen Drogen im Wert von etwa einer halben Million Euro gefunden. Wie die Polizei des Bundeslandes am Montag mitteilte, entdeckten die Fahnder in drei Autos und später durchsuchten Räumen knapp zwei Kilo der gefährlichen Droge Crystal Meth, 25 Kilogramm Amphetaminpaste und 500 Gramm Cannabis. Vier Verdächtige wurden vorläufig festgenommen, nur ein Hauptverdächtiger kam allerdings in Untersuchungshaft.

