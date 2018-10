Essen (AFP) - (AFP) Gut eine Woche nach der Bundestagswahl steht auch der Sieger des Wahlkreises 120/Essen III endgültig fest: Auch nach einer Neuauszählung der Stimmen erhielt der CDU-Kandidat Matthias Hauer die meisten Stimmen, wie der zuständige Kreiswahlausschuss am Montag in Essen mitteilte. Auf Hauer entfielen demnach 59.101 Erststimmen, die SPD-Kandidatin Petra Hinz erhielt 59.008 Stimmen. Damit erhält Matthias Hauer das Direktmandat in dem Wahlkreis.

