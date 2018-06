Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen AG (DW) kann seine Pläne zur Übernahme des Konkurrenten GSW Immobilien vorantreiben. Die eigenen Aktionäre stimmten am Montag für eine Kapitalerhöhung zur Ausgabe neuer Aktien, teilte DW nach einer außerordentlichen Hauptversammlung in Frankfurt am Main mit. Die Anteilsscheine will der Konzern den Aktionären von GSW im Tausch für die Aktien ihrer Firma anbieten und so GSW übernehmen.

