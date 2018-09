Berlin (AFP) - (AFP) In der CSU wächst der Widerstand, der SPD bei Gesprächen über eine große Koalition beim Thema Steuererhöhungen entgegenzukommen. "Steuererhöhungen sind für uns nicht verhandelbar", sagte der ehemalige CSU-Chef Erwin Huber am Montag im Deutschlandfunk. Hier gebe es "in der Tat eine rote Linie". Das umstrittene Betreuungsgeld stehe ebenfalls nicht zur Disposition: "Das sind zwei Punkte, an denen sich die SPD orientieren kann." Am Wochenende hatte bereits der amtierende CSU-Chef Horst Seehofer Steuererhöhungen ausgeschlossen, worauf er den Bürgern sein "Wort" gab.

