Berlin (AFP) Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat am Montag die Grünen zu Sondierungsgesprächen über die Bildung einer gemeinsamen Regierung eingeladen. Die Gespräche könnten möglicherweise Ende kommender Woche stattfinden, wie ein Grünen-Sprecher am frühen Abend sagte. Am Freitag wollen CDU und CSU zunächst mit der SPD die Möglichkeit einer großen Koalition sondieren.

