Emmendingen (AFP) - (AFP) Ein verunglückter Wanderer hat im Schwarzwald stundenlang in einer Dornenhecke ausharren müssen. Der 47-Jährige war auf dem Weg zum Berg Kandel in das Gestrüpp gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst befreien, wie die Polizei in Emmerdingen am Sonntag mitteilte. Schließlich setzte er mit seinem Handy einen Notruf ab.

