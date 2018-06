Brüssel (AFP) Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai, Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden und drei inhaftierte weißrussische Aktivisten haben es in die engere Auswahl für den diesjährigen Sacharow-Preis des EU-Parlaments geschafft. Das verlautete am Montag aus Parlamentskreisen in Brüssel. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis für geistige Freiheit, der auch EU-Menschenrechtspreis genannt wird, wird am 20. November in Straßburg verliehen.

