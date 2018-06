Paris (AFP) Im Prozess gegen Mitglieder einer Dschihadisten-Gruppe in Frankreich sind die Angeklagten zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht verhängte am Montag gegen die acht Männer Strafen zwischen 18 Monaten und acht Jahren Gefängnis. Die Gruppe wollte Kämpfer für den Dschihad rekrutieren und ausbilden. Zwei der Verurteilten waren 2011 am Flughafen der pakistanischen Großstadt Lahore festgenommen worden. Sie sollten von einem Verbindungsmann des Terrornetzwerks Al-Kaida in ein Trainingslager der radikalislamischen Taliban gebracht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.