Braunschweig (SID) - Sportdirektor Marc Arnold vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Braunschweig hat die Spekulationen über einen Abschied von Torsten Lieberknecht schnell beendet. Der Trainer stehe nicht zur Diskussion, "so ist es richtig", sagte Arnold am Tag nach dem 0:4 (0:1) gegen den VfB Stuttgart: "Rücktrittsgedanken sind weit hergeholt", fügte der 43 Jahre alte Manager an. Lieberknecht habe sie auch nicht angedeutet.

Nach der sechsten Niederlage im siebten Saisonspiel hatte der 40 Jahre alte Cheftrainer in einer emotionalen Rede seine Arbeit infrage gestellt. "Ich habe den Verein 2008 übernommen, als er fast am Boden lag. Jetzt, in der Bundesliga, versuche ich, Lösungen zu finden. Viele Dinge, die ich probiere, fruchten nicht. Da ist es normal, dass ich, dass die Fans und auch die Verantwortlichen ins Grübeln kommen", hatte Lieberknecht mit stockender Stimme gesagt. Bei der Aufstellung habe er daneben gelegen und nicht die richtigen Lösungsansätze während des Spiels gefunden. Die Niederlage sei schwer zu ertragen, es falle ihm schwer, Optimismus zu versprühen. "Aus unserer Sicht ist es verständlich, dass er ins Grübeln kommt, das ist menschlich", sagte Arnold: "Es gibt nichts, was wir ihm vorwerfen können. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass uns nicht sehr viel zu einem Sieg fehlt."

Der Meister von 1967 hat nach sieben Spieltagen mit einem Punkt und 3:18 Toren die schlechteste Bilanz in der Bundesliga-Geschichte. Zuvor hielt Schalke 04 den traurigen Rekord seit der Saison 1967/68 (1 Punkt/3:17 Tore).