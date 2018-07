Hannover (SID) - Trainer Mirko Slomka vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 muss im kommenden Heimspiel gegen Hertha BSC am Freitag (20.30 Uhr/Sky) auf Stürmer Mame Diouf (25) verzichten. Der Senegalese hat bei der Niederlage bei Bayer Leverkusen (0:2) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten. Das ergab eine eingehende MRT-Untersuchung am Montag.

Diouf war gegen Leverkusen nach einer Sprunggelenksverletzung in die 96-Mannschaft zurückgekehrt, musste in der Partie nach seiner Einwechslung in der 60. Minute aber nur 19 Minuten später wieder ausgewechselt werden. Diouf wird in der kommenden Woche auch nicht zur Nationalelf des Senegal reisen.