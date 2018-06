Köln (SID) - Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft wird ihre WM-Qualifikationsspiele gegen Belgien (11. Oktober) sowie in Schottland (15. Oktober) mit drei Bundesliga-Profis bestreiten. Nationaltrainer Igor Stimac berief für die beiden Begegnungen Ivan Perisic und Ivica Olic vom VfL Wolfsburg sowie Angreifer Mario Mandzukic von Triple-Gewinner Bayern München in den 26-köpfigen Kader. Kroatien belegt mit 17 Punkten derzeit Rang zwei in der Gruppe A. Tabellenführer ist der kommende Gegner Belgien (22).