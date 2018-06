Köln (SID) - In Deniz Aytekin (Oberasbach) und Florian Meyer (Burgdorf) sind in dieser Woche zwei deutsche Schiedsrichter im Europapokal im Einsatz. Der 35-jährige FIFA-Referee Aytekin wurde vom europäischen Fußball-Verband UEFA für die am Dienstag stattfindende Champions-League-Begegnung zwischen Zenit St. Petersburg aus Russland und Österreichs Meister Austria Wien in der Gruppe G nominiert.

Zwei Tage später wird der 44-Jährige Meyer in der Europa League die Partie des siebenfachen französischen Meisters Olympique Lyon gegen Vitoria Guimaraes aus Portugal leiten.