Mailand (AFP) - (AFP) Angesichts der Regierungskrise in Italien sind die Aktienkurse an der Börse in Mailand ins Minus gerutscht. Der Leitindex FTSE Mib gab am Montagmorgen bei Beginn des Handels um mehr als zwei Prozentpunkte nach. Auch die Börsen in Frankfurt am Main, London und Paris sackten jeweils um mehr als einen Prozentpunkt ab. Grund war auch hier neben der Unsicherheit über die politische Zukunft Italiens der anhaltende Haushaltsstreit in den USA, die mangels einer Lösung auf die Zahlungsunfähigkeit zuschlitterten.

