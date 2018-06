Tokio (AFP) - (AFP) Eine Anlage zur Reinigung von radioaktiv verseuchtem Wasser im havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima ist nach einer Panne wieder hochgefahren worden. Das System sei am Sonntag wieder eingeschaltet worden und funktioniere nun ohne Probleme, teilte die Betreiberfirma Tepco am Montag mit. Die Anlage war am Freitag wenige Stunden nach ihrer Inbetriebnahme wieder heruntergefahren worden, weil ein Stück Gummi eine Pumpe blockierte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.