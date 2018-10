Dresden (dpa) - Die Stimmung in der ostdeutschen Industrie hat sich weiter aufgehellt. Zum dritten Mal in Folge verbesserte sich der Geschäftsklimaindex, wie das Ifo-Institut in Dresden berichtete.

Ausschlaggebend dafür sei die bessere Einschätzung der gegenwärtigen Geschäftslage. "Pünktlich zum Herbstbeginn bekommt die ostdeutsche Wirtschaft neuen Schwung", hieß es. Allerdings lasse der Optimismus über den weiteren Verlauf schon wieder etwas nach.

Positiv stehen die Zeichen auch beim Handel. Im Bauhauptgewerbe ging der Geschäftsklimaindex dagegen erneut zurück. Die Firmen würden mit zunehmender Sorge in die Zukunft schauen.