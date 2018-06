Schalkes Jones twittert: Doch keine Operation - "Schalke wichtiger"

Gelsenkirchen (dpa) - Jermaine Jones sorgt beim FC Schalke 04 für Verwirrung und will sich nach seiner Suspendierung nun offenbar doch nicht operieren lassen. "Bald auf dem Weg zum Training!! Operation?? Nein... Schalke ist im Moment wichtiger", twitterte der US-Nationalspieler am Montag. Jones war nach dem 3:3 der Schalker in der Fußball-Bundesliga bei 1899 Hoffenheim für das Spiel in der Champions League beim FC Basel am Dienstag suspendiert worden. Manager Horst Heldt hatte die Maßnahme als "Denkpause" für Jones bezeichnet. Am Sonntag hatte Jones daraufhin angekündigt, sich wegen anhaltender Schmerzen am Meniskus operieren zu lassen.

Manager Arnold stärkt Eintracht-Trainer Lieberknecht den Rücken

Braunschweig (dpa) - Eintracht Braunschweigs Manager Marc Arnold hat Trainer Torsten Lieberknecht nach dessen missverständlichen Aussagen in Schutz genommen. "Die Rücktrittsgedanken sind sehr weit hergeholt", sagte Arnold am Montag: "Nach meinem Verständnis hat er das nicht angedeutet." Der Coach des Fußball-Bundesligisten hatte nach dem 0:4 gegen den VfB Stuttgart mit mehreren Sätzen für Verwirrung gesorgt. "Ich bin keiner, der weglaufen möchte, aber trotzdem komme ich ins Grübeln", sagte der Coach zu seiner Situation beim auch nach sieben Spielen weiter sieglosen Bundesliga-Aufsteiger. Es sei "normal, dass vielleicht auch Verantwortliche und Fans ins Grübeln kommen".

Petkovic schlägt Asarenka - Auch Kohlschreiber in Peking weiter

Peking (dpa) - Mit einem überraschenden Sieg über die Weltranglisten-Zweite Victoria Asarenka hat Andrea Petkovic beim WTA-Turnier in Peking die zweite Runde erreicht. Die Tennisspielerin aus Darmstadt rang die Weißrussin in einem Dreisatz-Match 6:4, 2:6, 6:4 nieder. Petkovic, Nummer 43 der Weltrangliste, trifft nun auf Swetlana Kusnezowa aus Russland. In der Herren-Konkurrenz kam auch Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber zu einem Auftaktsieg. Der Augsburger gewann knapp mit 7:5, 1:6, 7:6 (7:4) gegen den Spanier Albert Montanes. Tommy Haas scheiterte dagegen gleich in der ersten Runde. Der 35-Jährige verlor gegen den Australier Lleyton Hewitt mit 6:7 (6:8), 3:6.

Fabian Hambüchen übernimmt bei Turn-WM Führung am Reck

Antwerpen (dpa) - Fabian Hambüchen hat am Montag bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen seine Medaillenambitionen am Reck untermauert. Im zweiten von vier Durchgängen der Qualifikation übernahm der 25 Jahre alte Ex-Weltmeister mit einer sauber durchgeturnten Übung und 15,633 Punkten die Führung am Königsgerät vor dem US-Amerikaner Sam Mikulak (15,366). Hambüchen vermied dabei letztes Risiko und bot seine Übung mit einem Ausgangswert von 7,1 Punkten an, im Finale könnte er eine Schwierigkeit von 7,4 präsentieren.

Schlechte Werte für Verbände im Kampf gegen Rassismus und Homophobie

Berlin (dpa) - Trotz zahlreicher Aktionen unternehmen der Deutsche Fußball-Bund und die internationalen Verbände FIFA und UEFA nach Meinung der Mehrheit der deutschen Fußball-Fans nicht genug im Kampf gegen Rassismus und Homophobie. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Demnach bekommt der DFB besonders für seinen Kampf gegen Schwulenfeindlichkeit schlechte Noten. Nur 18 Prozent der befragten Fußball-Fans meinen, dass sich der Verband genug engagiere, 55 Prozent sind der Ansicht, er tue dies nicht. Beim Thema Rassismus sind die Werte besser, aber keinesfalls gut. 40 Prozent sind mit dem DFB-Engagement zufrieden, 46 Prozent sehen mehr Aktionsbedarf.

Fußball-Trainer Mancini in Gesprächen mit Galatasaray

Istanbul (dpa) - Roberto Mancini soll neuer Trainer beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul werden. Der Verein habe Verhandlungen mit dem Italiener begonnen, bestätigte Galatasaray am Montag auf seiner Webseite. Istanbul hatte sich am Dienstag von Fatih Terim getrennt, der seit August auch wieder Coach der türkischen Fußball-Nationalmannschaft ist. Mancini war im Mai als Trainer von Manchester City beurlaubt worden. Vorher hatte der 48-Jährige Inter Mailand, Lazio Rom und den AC Florenz betreut.

Eishockey-Spieler Holzer und Sulzer auf NHL-Waiver-Liste gesetzt

Toronto/Boston (dpa) - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer (Toronto Maple Leafs) und Alexander Sulzer (Buffalo Sabres) werden zum Saisonstart der Profiliga NHL in dieser Woche wohl nur zuschauen. Beide Verteidiger konnten sich in den Trainingslagern ihrer Clubs nicht für einen Platz in den 23 Profis umfassenden Kadern empfehlen und wurden am Sonntag (Ortszeit) auf die Waiver-Liste gesetzt. Somit haben bis Montag (18.00 Uhr US-Ostküstenzeit) die anderen NHL-Teams Zeit, sich die Dienste von Holzer und Sulzer zu sichern.

Erstrunden-Aus für Brands und Becker bei Tennis-Turnier in Tokio

Tokio (dpa) - Daniel Brands und Benjamin Becker sind beim Tennis-Turnier in Tokio bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Davis-Cup-Profi Brands verlor bei der mit 1,43 Millionen Dollar dotierten ATP-Veranstaltung am Montag zum Auftakt gegen den Ukrainer Alexander Dolgopolow klar mit 3:6, 1:6. Becker musste sich dem an Nummer sechs gesetzten Spanier Nicolas Almagro mit 6:7 (4:7), 6:7 (3:7) geschlagen geben. Damit sind in der japanischen Hauptstadt keine deutschen Spieler mehr vertreten.