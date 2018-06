Hannover (dpa) - Die Tatwaffe hilft wohl nicht, um den Mord an einer Frau in Hannover aufzuklären. An der Machete konnten keine DNA-Spuren eines Verdächtigen gefunden werden. Die Machete war knapp ein Jahr nach dem Mord gefunden worden. Am Maschsee in Hannover lag damals die zerstückelte Leiche einer Prosituierten. Ein 25-Jähriger steht deshalb vor Gericht. Das Urteil wird übermorgen erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.