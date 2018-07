Hannover (dpa) - Knapp ein Jahr nach dem Fund einer zerstückelten Frauenleiche im Maschsee in Hannover hat die Polizei die Tatwaffe gefunden. Die Machete sei unter einem Gebüsch in der Südstadt in Hannover entdeckt worden, sagte der Vorsitzende Richter bei der Fortsetzung des Prozesses gegen den mutmaßlichen Täter.

Der 25-Jährige soll vor knapp einem Jahr eine Prostituierte in seiner Wohnung erstochen und dann die zerstückelte Leiche in den Maschsee geworfen haben. Hinweise der Freundin des Angeklagten führten zum Fund der Waffe.

