Rom (dpa) - In Italien versucht Ministerpräsident Enrico Letta in letzter Minute Abtrünnige aus dem Lager von Silvio Berlusconi auf seine Seite zu ziehen. Voraussichtlich morgen stellt sich Letta im Parlament der Vertrauensfrage. Nach dem Rücktritt von fünf Ministern aus Berlusconis Partei Volk der Freiheit steht die Regierung vor dem Aus. Sollte Letta scheitern, muss Staatschef Giorgio Napolitano einen Ausweg aus der Krise suchen. Auf den Finanzmärkten löste die Krise neue Sorgen aus. Die Risikoaufschläge bei Staatsanleihen zogen an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.