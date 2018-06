Köln (SID) - Zwei Jahre nach der gescheiterten Bewerbung Münchens für die Winterspiele 2018 will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Montag die Vorentscheidung über die Kandidatur für 2022 herbeiführen. Auch über die Nachfolge von Ex-DOSB-Präsident Thomas Bach nach dessen Wahl zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) soll beraten werden.

Zum Abschluss des neunten Spieltages kommt es in der 2. Bundesliga zu einem vermeintlich ungleichen Duell. Die SpVgg Greuther Fürth will durch einen Sieg über Dynamo Dresden die Tabellenführung zurückerobern, die Sachsen möchten durch einen Überraschungserfolg den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze herstellen. Anpfiff in Fürth ist um 20.15 Uhr.