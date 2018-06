München (SID) - Der bisherige Vize-Präsident Walter Schneeloch wird sich nicht um die Nachfolge von Thomas Bach als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) bewerben. Das bestätigte DOSB-Interimspräsident Hans-Peter Krämer am Rande der Gremientagung in München. "Herr Schneeloch wird nicht zur Verfügung stehen", sagte Krämer: "Im Laufe des Oktobers wird sich ein Kandidat herauskristallisieren, den wir am 7. Dezember vorstellen werden." Dann soll auf der DOSB-Mitgliederversammlung in Wiesbaden das Amt neu besetzt werden.

Als Anforderungsprofil gab Krämer Führungsfähigkeit, Teamfähigkeit, Vernetzung im nationalen und internationalen Sport sowie wirtschaftliche Unabhängkeit an.

Zuletzt hatte Christa Thiel, ebenfalls DOSB-Vizepräsidentin und Präsidentin des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) signalisiert, grundsätzlich zur Nachfolge bereit zu sein. Als externer Bewerber wird darüber hinaus Willi Lemke, UN-Sonderbotschafter für Sport und Aufsichtsratsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, gehandelt.

Bach war am 10. September als erster Deutscher zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt worden und daraufhin sechs Tage später als DOSB-Chef zurückgetreten.