Bangkok (AFP) Zwei Jahrzehnte nach seiner Tat ist ein Thailänder wegen des Mordes an einer Japanerin zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Bangkok befand den 41-Jährigen am Montag schuldig, im März 1993 die 33-jährige Megumi Kawachi in einer Wohnung in der japanischen Hauptstadt Tokio mit einem Obstmesser niedergestochen und dann erwürgt zu haben. Nach der Tat hatte er nach Angaben der Staatsanwaltschaft seinem Opfer Geld und andere Wertsachen gestohlen und war in seine Heimat geflohen.

